Inter, c’è voluto Di Canio per sbugiardare tutti su Bastoni

di Redazione, pubblicato il: 08/01/2024

(Inter) Le polemiche dopo Inter Verona per il fallo di Bastoni non accennano a sopirsi. Ex arbitri e giornalisti danno fiato ad un coro di accuse al difensore nerazzurro reo di aver colpito Duda con una gomitata che semplicemente…non c’è.

Lo ha chiarito perfettamente Paolo Di Canio ai microfoni del Club di Sky Sport.

“La narrazione da tifosi e degli addetti ai lavori sulla gomitata è vergognosa. Dobbiamo essere seri, era una semplice spallata da fallo. Dire gomitata è stupido. Gli arbitri quando accadono queste cose vengono fermati, ma non si delegittimano mai.”

Le immagini di Sky mostrano anche l’arbitro Fabbri spiegare ai veronesi la sua decisone di non fermare l’azione. Duda lo guarda e si butta a terra dando chiaramente la sensazione di simulare. L’arbitro dunque ha visto ed ha deciso a quel punto l’intervento del Var sarebbe stata una forzatura.