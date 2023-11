Inter, Carlos Augusto parla in conferenza: le parole sulla partita e su Dimarco. E che elogi per il gruppo!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/11/2023

Inter, Carlos Augusto parla in conferenza stampa. La partita di domani, nonostante il probabile massiccio turn over, non sarà un’amichevole e non sarà affatto una passeggiata. La squadra nerazzurra non si può permettere di guardare troppo oltre – la partita contro il Napoli – per evitare di perdere terreno per quanto riguarda la corsa al primo posto nel girone di Champions. A presentare la sfida, insieme a Simone Inzaghi, è presente Carlos Augusto che domani dovrebbe partire dall’inizio. Ecco le parole di Carlos Augusto.

Sui primi mesi in nerazzurro: “Fantastico, mi trovo bene nel gruppo che è devastante”.

Sul rapporto con Dimarco: “È come gli altri, sono amico di tutti. Non c’è concorrenza, voglio fare gruppo”.

Sulla convocazione con il Brasile: “Un sogno, volevo indossare quella maglia. Spero di continuare ad andarci, ho tante potenzialità e posso migliorare. Spero di aiutare al massimo”.

Su come affrontare Di Maria: “Ci siamo visti settimana scorsa in Brasile-Argentina, sta facendo molto bene. Serve essere concentrati, vediamo cosa succederà domani”.

Sulla partita: “Stiamo parlando di Champions, sono partite diverse e loro giocano in casa. Sono forti, serve concentrazione e crederci. Loro sono un’ottima squadra, dobbiamo essere concentrati”.

Sull’importanza della vittoria di domani: “L’Inter deve vincere a prescindere dalla classifica, bisogna stare al primo posto. Non sarà facile, ma vogliamo farlo”.

Sui giocatori da attenzionare del Benfica: “Di Maria senza dubbio ha una storia e fa la differenza. Dobbiamo prepararci per tutti, dominano la palla”.