Inter, Carboni può essere ceduto a gennaio? Intanto l’agente arriva nella sede nerazzurra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/01/2024

Inter, una big di Serie A sulle tracce di Carboni. In casa nerazzurra c’è grande soddisfazione per la grande vittoria ottenuta ieri sera in casa della Fiorentina. Tre punti che hanno permesso agli uomini di Inzaghi di rimettere la testa avanti in classifica, ma con una partita in meno rispetto alle concorrenti.

Intanto, mancano ancora pochi giorni alla fine del mercato invernale e le trattative in uscita, in viale della Liberazione, potrebbero non essere terminate. Infatti, proprio questo pomeriggio, nella sede della società nerazzurra, è entrato l’agente di Valentin Carboni, Alessandro Moggi, per parlare con la dirigenza.

Che ci sia la possibilità di una cessione in vista per il giocatore? Secondo il sito TMW si, dal momento che proprio la Fiorentina si sarebbe interessata molto al ragazzo classe 2005 e che sarebbe arrivata ad offrire una cifra di 12 milioni di euro. Bisognerà capire se l’offerta sarà considerata congrua da Marotta e Ausilio, visto che qualche giorno fa ne è stata rifiutata una simile arrivata dal West Ham.

Per quanto riguarda l’agente del ragazzo, all’uscita dalla sede, è regnato l’ermetismo, con dichiarazioni che non hanno fatto trasparire granchè. Ecco le parole di Moggi: “Non si parla di niente… Fiorentina? Non dovete chiedere nulla a me”