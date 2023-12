Inter, capitolo rinnovi: in tre vicini alla firma, uno completamente arenato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/12/2023

Inter, il punto sui rinnovi in casa nerazzurra. Dopo la brutta sconfitta contro il Bologna in Coppa Italia, che ha sancito l’eliminazione del club nerazzurro dalla competizioni, dopo che nelle due stagioni precedenti era riuscito a portare a casa il trofeo, ad Appiano Gentile si lavora per preparare al meglio la partita di campionato contro una delle rivelazioni di questa stagione, come il Lecce di D’Aversa.

Quella pugliese, è una squadra capace di mettere in difficoltà quella nerazzurra, soprattutto vista l’emergenza che ha colpito la squadra di Inzaghi che, anche in attacco, potrebbe vedere il reparto orfano del proprio capitano Lautaro. Servirà la massima attenzione ad ogni dettaglio, per evitare brutte sorprese e black out come quelli avuti nella serata di ieri.

Intanto, in viale della Liberazione, è sempre centrale il tema inerente ai rinnovi dei big. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, manca solamente l’annuncio ufficiali per quelli riguardanti Mkhitaryan e Dimarco, mentre passi avanti importanti sono stati fatti per quello di Lautaro la cui fumata bianca dovrebbe arrivare col venire del nuovo anno.

Ce n’è uno, invece, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, che si sarebbe completamente arenato. Si tratta del rinnovo di Denzel Dumfries. L’esterno olandese chiederebbe una cifra di 5 milioni per poter prolungare il suo rapporto, mentre i nerazzurri ne offrono al massimo 4. Se la situazione non dovesse cambiare, vista anche la scadenze nel 2025, ecco che la cessione sarebbe l’unica via possibile per non perdere il giocatore a zero come accaduto con Skriniar l’anno scorso.