Inter, campionato, l’urlo di guerra di Biasin

di Redazione, pubblicato il: 22/01/2024

(Inter) Fabrizio Biasin a Pressing ha fotografato il momento dei nerazzurri adesso che la Juventus l’ha scavalcata in vetta alla classifica. Il suo è un richiamo forte alla squadra in attesa del recupero con l’Atalanta.

“L’Inter è seconda con l’asterisco. Se qualcuno non riesce a reggere questa pressione è bene che si faccia da parte. L’asterisco c’è e prima o poi si toglierà. L’Inter, che due anni fa è passata dalla stessa situazione ha anche l’esperienza per provare a non sentire troppo questa fatica”.