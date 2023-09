Inter, Calhanoglu fondamentale: il centrocampista turco ci sarà contro l’Empoli?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/09/2023

Inter, Calhanoglu si è rivelato un giocatore fondamentale per Simone Inzaghi. La partita di ieri all’esordio in Champions League contro la Real Sociedad, ha mostrato un’Inter completamente nel pallone per almeno un’ora di gioco. La squadra spagnola, infatti, con il suo pressing asfissiante e il suo possesso palla, ha messo in seria difficoltà la squadra nerazzurra salvata da uno strepitoso Sommer e dal gol di Lautaro Martinez.

Una delle assenze che hanno inciso di più nella partita è stata sicuramente quella di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, infatti, è alle prese con un piccolo fastidio fisico che, di fatto, non desta preoccupazione, ma, come annunciato dalla società nerazzurra, dovrà essere monitorato di giorno in giorno. La partita di Asllani, ieri, ha mostrato quanto ci sia bisogno di lui e di quanto il giovane ex Empoli non sia ancora pronto per certi palcoscenici.

Intanto, il Corriere dello Sport, si chiede se lo stesso Calhanoglu possa esserci nella partita di domenica all’ora di pranzo contro l’Empoli. Per il quotidiano, l’impressione è che il giocatore possa saltare anche questa per non correre alcun rischio. Dunque, a quel punto, bisognerà vedere a chi si affiderà Inzaghi. Se nuovamente ad Asllani oppure se sarà la volta di Klaassen.