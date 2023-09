Inter, Calha e Cuadrado out in Champions: ecco chi scenderà in campo contro la Real Sociedad

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/09/2023

Inter, ecco chi scenderà in campo contro la Real Sociedad. In casa nerazzurra, smaltito l’entusiasmo per il derby vinto per 5-1 contro il Milan, ci si concentra per l’esordio di domani, in Champions League, contro la Real Sociedad. Una partita che nasconde tantissime insidie per la squadra di Inzaghi, visto che la squadra spagnola gioca un gran calcio e ha anche dei singoli molto interessanti.

La sfida, tra l’altro, sarà ancora più complicata dal momento che all’Inter mancheranno due giocatori come Juan Cuadrado e, soprattutto, Hakan Calhanoglu. Se, per quanto riguarda il colombiano, la corsia destra verrà coperta da Dumfries come in questo inizio di stagione, ci sono dei dubbi per quanto riguarda il sostituto del centrocampista turco.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, sarà Mkhitaryan ad agire nel ruolo di regista davanti alla difesa al posto di Calhanoglu, con Frattesi a destra e Barella a sinistra. Parere diverso, invece, per Sky Sport, secondo cui il ballottaggio è tra Asllani e Klaassen, con l’olandese che in questo momento sta recuperando parecchie posizioni sul giovane albanese.

Un altro giocatore che potrebbe scendere in campo è Stefan de Vrij che farebbe rifiatare Francesco Acerbi, tornato a giocare novanta minuti proprio sabato pomeriggio contro il Milan.