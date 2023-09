Inter, buone notizie per Inzaghi: spunta la novità su un possibile rinnovo

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 16/09/2023

Inter, pronta alla gara di questo pomeriggio. Il derby tra Inter e Milan è sempre un momento emozionante per il calcio italiano, e questa attesa sfida promette di essere ancora più intensa. Gli allenatori Simone Inzaghi e Stefano Pioli sono chiamati a fare scelte cruciali, poiché la vittoria in questa partita è fondamentale per entrambe le squadre.

Tra i punti salienti dell’Inter, c’è l’esperto Henrikh Mkhitaryan, che è diventato un elemento indispensabile nella formazione nerazzurra. Dopo il suo arrivo a parametro zero dalla Roma, Mkhitaryan ha dimostrato il suo valore con prestazioni costanti. Il legame tra Inzaghi e l’armeno è evidente, e questo lo ha reso praticamente inamovibile nella squadra.

Inter, rinnovo di Mkhitaryan? Le parole di Biasin

Nonostante l’acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo, il giovane centrocampista ha avuto limitate opportunità di gioco in questa stagione, principalmente a causa dell’indiscutibile status di Mkhitaryan. Inzaghi sembra fidarsi ciecamente del suo pupillo armeno. La questione del rinnovo contrattuale di Mkhitaryan è stata sollevata, ma secondo il giornalista Fabrizio Biasin, non c’è fretta di affrontarla. Gli ultratrentenni come Mkhitaryan solitamente trattano i loro rinnovi in primavera. Tuttavia, sembra esserci un’atmosfera positiva riguardo a un possibile prolungamento del suo contratto con l’Inter.

Biasin sottolinea anche l’importanza di Mkhitaryan fuori dal campo, evidenziando la sua personalità positiva. Questo aspetto sembra essere altrettanto prezioso quanto le sue prestazioni sul terreno di gioco. In conclusione, il derby milanese è un evento carico di aspettative, e i tifosi dell’Inter possono contare su Mkhitaryan come uno dei punti fermi della squadra. Mentre il suo futuro contrattuale può attendere, la sua presenza continua a essere un motivo di fiducia e speranza per il club nerazzurro.