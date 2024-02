Inter, Buchanan sorprende Inzaghi

di Redazione, pubblicato il: 01/02/2024

Inter, c’è un retroscena su Buchanan. In casa nerazzurra, il mercato invernale, si potrebbe chiudere con la cessione di Stefano Sensi al Leicester. Ma non solo colpi in uscita, anche in entrata la società si è fatta trovare pronta. Con l’infortunio a lungo termine di Cuadrado, infatti, la dirigenza ha deciso di rinforzare la fascia destra e per questo è stato acquistato Tajon Buchanan dal Club Brugge.

Il giocatore, secondo quanto riportato da Tuttosport, al suo arrivo a Milano, ha impressionato sin da subito Inzaghi nei test atletici. Il ragazzo, anche se non giocava da tempo proprio in attesa del trasferimento in nerazzurro, ha fatto vedere ottime cose, ragion per cui per Inzaghi rappresenta una pedina importantissima.

Allora, perchè dal suo arrivo non ha totalizzato nemmeno un minuto? Presto detto. Si sa come nel modulo nerazzurro, gli esterni siano una componente importante e come i meccanismi di gioco vadano oleati in maniera importante. Buchanan sta apprendendo dai compagni Dumfries e Darmian, che lo stanno aiutando con l’inglese, e ha tutta l’intenzione di entrare a pieni giri nelle rotazioni.

Sicuramente, anche gli impegni complicati, non hanno aiutato, ma il giocatore è valido e la squadra, molto presto, potrà fruire di tutte le sue qualità.