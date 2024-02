Inter, Bremer parla del passaggio alla Juventus e lancia una frecciata ai nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/02/2024

Inter, Bremer manda un messaggio ai nerazzurri. Domenica sera sarà tempo di derby d’Italia. Una partita complicatissima per gli uomini di Inzaghi che dovrà affrontare una Juventus arrembante e arrabbiata dopo il pari ottenuto in casa contro l‘Empoli. Servirà la perfezione per riuscire ad abbattere il muro della squadra di Allegri e la cura di ogni singolo dettaglio e situazione di gioco.

Intanto, uno dei grandi protagonisti del match sarà sicuramente Gleison Bremer. Il difensore della Juventus, due estati fa, sarebbe potuto essere nerazzurro. Ma il blitz bianconero ha fatto sì che il giocatore andasse a finire a Torino. E proprio di questo, nell’intervista concessa a Dazn per il programma My Skills, il brasiliano ha deciso di parlare, non mancando di lanciare una frecciata alla squadra di Inzaghi.

Ecco le parole di Bremer: “Con l’Inter sarà un duello fino alla fine. Fare risultato a Milano non è mai facile. Secondo me chi vince, non vince il campionato – ci sono ancora tante partite – però è un passo importante. Se penso mai che avrei potuto giocare all’Inter? No, sono dalla parte giusta”.

Insomma, una sliding door, quella di Bremer, che ha inciso molto. Vedremo se domenica, il giocatore, riuscirà ad essere decisivo così come lo è stato fino a questo momento in questa stagione.