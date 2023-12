Inter-Bologna, i nerazzurri perdono un possibile titolare per la sfida di mercoledì

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/12/2023

Inter-Bologna, i nerazzurri perdono un possibile titolare per la partita di mercoledì. In casa nerazzurra c’è molta euforia per quanto riguarda la bella vittoria ottenuta contro la Lazio in quello che rappresentava l’ultimo passo di un complesso tour de force contro le big del nostro campionato. Anche oggi, l’urna di Nyon, ha sorteggiato l’Atletico Madrid, per gli ottavi di finale.

Ma gli uomini di Simone Inzaghi, dovranno ritrovare subito la concentrazione perchè tra due giorni si torna subito in campo per una partita importantissima. Infatti, dopodomani, i nerazzurri se la vedranno contro il Bologna dell’ex Thiago Motta, per l’esordio in Coppa Italia. Una squadra, quella rossoblù, in un grandissimo momento di forma e che nelle ultime stagioni ha rappresentato una vera e propria bestia nera per Lautaro e compagni.

Intanto, secondo il giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi, i nerazzurri dovranno rinunciare ad un possibile titolare della sfida. Infatti, Alexis Sanchez non ha recuperato dall’affaticamento che lo aveva colpito prima del match contro la Lazio e dunque non potrà giocare. La domanda, adesso, è: chi giocherà in avanti? Le scelte sono sostanzialmente due. La prima con una coppia formata da Arnautovic e uno tra Lautaro e Thuram. La seconda con Arnautovic e l’olandese Klaassen alle sue spalle.