Inter, Biasin mette in riga Mourinho e la sua ironia

26/10/2023

(Inter) Mourinho non sarà in panchina domenica prossima nel big match di San Siro. La squalifica rimediata con l’espulsione a fine gara con il Monza priverà il Meazza di uno dei momenti più intensi. Lo Special One ha parlato ieri della vicenda Lukaku. “Non sapevo fosse così importante per l’Inter” ha detto, con la solita ironia provocatoria che sa usare alla perfezione per stuzzicare l’ambiente.

Gli ha risposto a tono Fabrizio Biasin con un post su Twitter.

“Mourinho non capisce (o finge di non capire) che il problema non è mai “andar via” ma “come lo si fa”. Nessuno si è mai sognato di fischiare Mourinho perché ha scelto di lasciare l’Inter. Ha preso una decisione, l’ha comunicata, se n’è andato a testa alta. C’è modo e modo di cambiare aria: Mourinho ha scelto quello giusto, Lukaku (recidivo) e tanti altri (Donnarumma, Calhanoglu, Kessie, Skriniar i primi che mi vengono in mente) no e, infatti, si prendono i fischi dai loro ex tifosi. E fino a quando si tratta di fischi, francamente, non vedo dove sia il problema”.