Inter, Biasin fa tremare i nerazzurri: “Il rinnovo di Lautaro porterà a questo”

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/12/2023

Inter, Biasin fa tremare i nerazzurri. In queste settimane, in casa interista, si sta parlando tanto dei rinnovi di contratto di alcuni giocatori della rosa. A breve, infatti, dovrebbero arrivare i prolungamenti di Darmian, Mkhitaryan e Dimarco. Mentre, con l’arrivo del nuovo anno, dovrebbe toccare a Lautaro e Barella, con quello di Dumfries che necessita di più tempo a causa della distanza tra domanda del calciatore e offerta della società.

Intanto, il giornalista di Libero molto vicino alle cose di casa nerazzurra, Fabrizio Biasin, è stato intercettato ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, e ha parlato proprio dei rinnovi e dei costi della rosa interista.

Ecco le parole di Biasin: “Se si guarda, alla fine del mercato il monte ingaggi dell’Inter, di poco, si abbassa. Se aggiungi ad uno, devi levare dell’altro. Se rinnovi Lautaro e gli dai più soldi, qualcuno dovrà partire”. Come affermato anche dall’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, e dal direttore sportivo, Piero Ausilio, la via da percorrere è quella della sostenibilità.

Questo implica che almeno uno dei big della rosa, verrà ceduto in estate per reinvestire il ricavato. Specie con alcuni rinnovi come quelli sopra nomenclati, per cui per quasi tutti ci sarà un aumento dell’ingaggio, servirà poi pensare anche alle uscite. Ma a questo, si penserà in estate.