Inter, Biasin da per certo l’addio di un big a giugno

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/03/2023

Inter, Biasin parla della cessione di uno dei big della rosa. Attorno all’ambiente nerazzurro, come di consueta, prima ancora che finisca la stagione, si parla di mercato, specie per quanto riguarda le uscite che potrebbe fare la società. Negli ultimi anni, in viale della Liberazione, si è dovuto fare un mercato in positivo e anche in questa sessione dovrà essere così, a meno di ribaltoni societari.

Proprio a tal proposito, si è tanto parlato anche dei possibili big da sacrificare. Tanti, infatti, sono i calciatori nerazzurri che hanno mercato che avranno la possibilità di cambiare aria in estate. Tra questi, ce n’è uno che, ad avviso di Fabrizio Biasin, sicuramente andrà via da Milano per fare una nuova esperienza.

Inter, Biasin da per certa la cessione di un giocatore della rosa: ‘Credo siano i suoi ultimi tre mesi’

Come detto, il mercato dell’Inter, ruoterà molto attorno alle cessioni dei big. Non solo l’attivo da fare sul mercato, ma avere a disposizione i fondi necessari per poter acquistare nuovi rinforzi. Tra i nomi cedibili, nelle ultime ore, si è anche parlato di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato non sembra più essere così centrale, tanto da aver perso il posto da titolare nella squadra.

Di questo, ai microfoni della trasmissione Tutti Convocati, ha parlato il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, che di fatto ha annunciato (o quasi) la cessione del croato: “Credo siano gli ultimi 3 mesi di Brozovic. Come tutti i film a lieto fine, Marcelo ha la possibilità di lasciare bene. Voglio vederlo giocare come solo lui sa fare, correre come un pazzo e dare qualità. Se sta bene è uno dei tre migliori al mondo in quel ruolo”.