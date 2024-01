Inter, Bergomi suona l’allarme

di Redazione, pubblicato il: 22/01/2024

(Inter) Beppe Bergomi ha analizzato su Sky la corsa scudetto che vede ora la Juventus in testa visto che l’Inter ha da recuperare la partita con l’Atalanta. “La Juve ora ha un calendario più semplice a parte lo scontro diretto. Quello dell’Inter invece è tosto. Per questo Inzaghi deve coinvolgere anche gli altri giocatori anche a costo di perdere qualche punto. Non può farcela giocando sempre con le stesse due punte ed i tre centrocampisti, deve coinvolgere anche gli altri.”