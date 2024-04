Inter, Bastoni uomo assist, “questo è il più brutto”

di Redazione, pubblicato il: 02/04/2024

(Inter) Il primo gol dell’Inter all’Empoli nasce da un altro assist di Bastoni a Dimarco che al volo fulmina Caprile. Nel post partita il difensore centrale ha commentato l’azione ai microfoni di Dazn.

“Siamo partiti forte, volevamo far capire che non fosse serata ma l’Empoli è una buona squadra e gli auguro di salvarsi. Terzo assist mio di fila? Questo è il più brutto, bello il gol di Dimarco. Momento negativo prima della sosta? Noi siamo sempre stati uniti. L’abbraccio con Inzaghi? Mi ha visto stanco e mi ha tolto per questo. La vittoria dello scudetto contro il Milan non ci interessa, ci interessa vincerlo.”