Inter, Barella parla dal ritiro dell’Italia: le parole sul Pallone d’Oro. E su un eventuale nuovo ruolo…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/09/2023

Inter, Nicolò Barella parla dal ritiro della Nazionale. E’ un momento d’oro per il centrocampista nerazzurro, Nicolò Barella, che a suon di prestazioni si sta affermando come uno dei migliori centrocampisti d’Europa. E dal ritiro di Coverciano, mentre si allena con la squadra, Barella ha parlato di tanti temi, anche inerenti alla squadra nerazzurra, tra cui l’essere tra i trenta candidati al Pallone d’oro. Ecco le parole di Barella.

Sul rendimento della scorsa stagione: “Sicuramente la scorsa stagione è stata molto bella, abbiamo giocato contro le squadre più forti d’Europa e del mondo e questo aiuta a migliorare. E’ stato uno step graduale, ma non solo nell’ultimo anno, che mi ha fatto migliorare in tante cose. Se c’è una cosa che devo ancora migliorare è il mio carattere”.

Sull’essere sulla lista del pallone d’oro: “No, nessuna responsabilità. Io sono orgoglioso di rappresentare l’Italia in questa lista e sicuramente qualche altro italiano poteva esserci… Ma posso solo dire di essere orgoglioso e ringrazio tutti coloro che quest’anno, per la seconda volta in tre anni, mi hanno permesso di essere in questa lista”.

Sul fatto di poter evolvere come trequartista d’assalto: “Sì, con Inzaghi all’Inter ho fatto di più il ruolo di incursore e se il mister mi chiederà di fare questo sarò felice di dargli una mano”.