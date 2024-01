Inter, Barella migliore in campo: tutto l’entusiasmo del centrocampista. E sul gioco espresso…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/01/2024

Inter, Barella parla dopo la partita. Il migliore in campo della partita di questa sera contro la Lazio è stato sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro ha sfornato una prestazione formidabile in cui c’è stato tutto e la squadra ne ha beneficiato. Intanto, dopo la partita, Barella è stato intercettato dai microfoni di SportMediaset per parlare della prestazione e della vittoria della squadra. Ecco le parole di Barella.

Sul gioco espresso dalla squadra: “Partita veramente bella, ci siamo divertiti in campo come non facevamo da tempo. La Lazio è difficile da affrontare, oggi siamo stati bravi, con qualità”.

Sull’andamento della squadra: “Volevamo essere così da inizio anno, abbiamo lottato tanto per essere a questo livello. Manca ancora tanto, vogliamo vincere la Supercoppa, dobbiamo continuare a lavorare. Traversa? Mi avrebbe fatto piacere segnare, era un’azione bellissima, possono segnare altri, a me va bene fare assist. Conta la squadra”.

Sull’Inter favorita in finale: “Il Napoli ha vinto 3-0 con la Fiorentina che è una squadra forte, sono campioni d’Italia. I momenti difficili ci sono ma le qualità non cambiano, dobbiamo stare attenti e fare la nostra partita e continuare a fare come stiamo facendo”