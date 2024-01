Inter, Barella, il suo vizio mette in difficoltà la squadra

di Redazione, pubblicato il: 23/01/2024

(Inter) La Supercoppa giocata e vinta in Arabia lascia strascichi disciplinari pesanti per il campionato. Una formula assurda prevede che i cartellini nelle tre partite di Supercoppa vengano scontati in campionato. Risultato Calhanoglu e Barella salteranno la trasferta di Firenze dopo i gialli rimediati rispettivamente contro Lazio e Napoli.

L’ammonizione dell’ex Cagliari è ancor più pesante, il giocatore sapeva della necessità di evitare atteggiamenti che potessero portare alla sanzione. Il suo intervento sul giocatore avversario è corretto, colpisce la palla, ma l’arbitro interpreta male e fischia la punizione. Barella reagisce protestando e il giallo arriva puntuale. Un atteggiamento che il ragazzo dimostra di non aver ancora capito e che è stato censurato anche da Inzaghi nel post partita.

“Barella stasera ha sbagliato, sta lavorando su se stesso, ma sta migliorando su questo. In quel fallo vede la palla andar via però c’è un arbitro che prende le decisioni. In quel momento ci ha penalizzato, ci sta lavorando, però è molto migliorando.”