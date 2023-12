Inter, Barella gol da urlo, la dedica è specialissima

di Redazione, pubblicato il: 04/12/2023

(Inter) Barella si sblocca a Napoli. Il suo primo gol stagionale (splendido) indirizza definitivamente la partita del Maradona e chiude una fase difficile del centrocampista sardo. La prima parte della sua stagione non è stata ai livelli degli anni scorsi non tanto in termini di gol e assist quanto di importanza delle prestazioni. Barella ne ha parlato nel post partita e ha fatto una dedica speciale.

“Ringrazio i miei compagni perché era un momento un po’ difficile. Non mi venivano le giocate e loro mi hanno fatto sentire importante. Mi hanno aiutato e quindi lo dedico a loro, alla mia famiglia.”