di Redazione, pubblicato il: 19/09/2023

(Inter) Con un comunicato sul sito ufficiale il Club presenta in anteprima al suo pubblico la terza maglia per la stagione 2023/24. Un completo di color arancione che riporta alla memora la maglia orange dell’Olanda.

“Per la prima volta nella storia, Inter e Nike hanno svelato in anteprima – durante la serata di lunedì – la nuova terza maglia 2023/24 durante un evento unico nel suo genere. Per la Milano Fashion Week, Nike ha organizzato un torneo di calcio tra community.

La terza maglia dell’Inter è sempre stata considerata come il prodotto più lifestyle del Club nerazzurro. Nel corso degli ultimi anni ha rappresentato un modo per entrare in contatto con diverse sottoculture in modo autentico e rilevante. L’evento ha per la prima volta creato un momento esclusivo di contatto tra le community e i giocatori nerazzurri.”