Inter-Atletico Madrid 1-0: ai nerazzurri il primo round. Rivivi il match con noi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/02/2024

95′ – Finisce qui

90′ – Cinque minuti di recupero

87′ – Esce Lautaro ed entra Sanchez

85′ – Ammonito Frattesi per fallo su Reinildo

83′ – Ammonito Morata per fallo su Pavard

81′ – Ammonito Savic per fallo su Lautaro

78′ – Arnaaaaautooooviiiic! Lautaro solo davanti ad Oblak si fa ipnotizzare, sulla respinta arriva Arnautovic che di sinistro la mette dentro a porta spalancata

77′ – Esce Griezmann ed entra Correa

76′ – Occasione Inter! Cross di Dumfries, Lautaro anticipa il difensore di testa, ma la palla è centrale per Oblak

71′ – Entra Frattesi ed esce Mkhitaryan

68′ – Escono Darmian e Dimarco ed entrano Dumfries e Carlos Augusto

66′ – Escono Hermoso e Molina ed entrano Barrios e Reinildo

62′ – Occasione Inter! Scambio Lautaro-Arnautovic. L’austriaco solo davanti ad Oblak calcia altissimo in maniera clamorosa

56′ – Occasione Atletico Madrid! Llorente servito in profondità, dormita della difesa nerazzurra. Lo spagnolo prova a scavalcare Sommer, ma la palla carambola su di lui ed esce fuori

55′ – Occasione Atletico Madrid! Samuel Lino scambia con De Paul, calcia in porta ma troppo debolmente e la palla va fuori

53′ – Entra Morata ed esce Saul

52′ – Ammonito Hermoso per fallo su Barella

51′ – Occasione Inter! Barella mette in mezzo, Arnautovic va di testa e la palla va larga

48′ – Occasione Inter! Mkhitaryan serve Dimarco che crossa di prima, Arnautovic ci arriva in scivolata, ma manda alto

45′ – Comincia la ripresa con Thuram che esce per infortunio ed entra Arnautovic. Esce anche Gimenez per infortunio ed entra Savic

Partita bloccata e che vede qualche lampo sul finale del primo tempo. L’Inter non riesce a sfondare il muro di Simeone che ha messo una squadra molto organizzata pronta a far male. Non ci sono state occasioni clamorose, ma Lautaro e Thuram hanno avuto due buone opportunità. Lo stesso francese con molta probabilità uscirà a inizio secondo tempo per un problema fisico.

46′ – Finisce il primo tempo

45′ – Un minuto di recupero

42′ – Occasione Inter! Lautaro conquista palla, serve Thuram che cede palla a Barella. Il centrocampista serve ancora Thuram che calcia, ma Oblak para in due tempi

37′ – Occasione Inter! Thuram conquista palla, serve Lautaro che calcia di destro, ma la schiaccia troppo

35′ – Occasione Inter! Barella crossa dalla trequarti per Lautaro che colpisce di testa, ma Oblak para

31′ – Lancio per Thuram che fa la sponda per Lautaro. Il Toro prova il destro al volo, ma manda alto

11′ – Samuel Lino prova il destro a giro, ma la palla va fuori

8′ – Calhanoglu prova il destro da fuori area, ma lo schiaccia troppo e si spegne sul fondo

1′ – Inizia la partita

Inter-Atletico Madrid, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. L’attesa è finita. Finalmente si respira aria di Champions League. Allo stadio San Siro andrà in scena l’andata degli ottavi di finale della competizione tra la squadra di Inzaghi e quella di Simeone. Una sfida molto complicata per i nerazzurri che dovranno giocare la partita perfetta contro una compagine arcigna in difesa, ma con tantissima qualità davanti grazie alla presenza di giocatori straordinari. Servirà la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco.

Intanto, di seguito, ecco le decisioni ufficiali dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Samuel Lino; Llorente, Griezmann.

All. Diego Pablo Simeone.