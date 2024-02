Inter-Atletico Madrid: brutte notizie per Simeone in vista della sfida

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/02/2024

Inter-Atletico Madrid, brutte notizie per Simeone. Una notizia che non ci voleva per i colchoneros quella che è arrivata oggi durante la partita contro il Siviglia che vede, in questo momento, quest’ultima vincere 1-0. Infatti, a fine primo tempo, il centravanti della squadra spagnola, Alvaro Morata, è stato costretto ad uscire a causa di un infortunio al ginocchio.

Ovviamente, ancora non si hanno notizie certe in merito all’entità dell’infortunio, ma la reazione del giocatore non fa ben sperare. Infatti, Morata, è uscito dal campo in lacrime. Vedremo se il giocatore ci sarà per la sfida di Champions League contro i nerazzurri. Il rischio è che la supersfida rischi di perdere uno dei suoi protagonisti principali.