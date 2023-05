Inter Atalanta probabili formazioni, Inzaghi non ha dubbi: cambia la difesa

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 27/05/2023

Inter Atalanta probabili formazioni. L’Inter si trova a un passo dalla qualificazione matematica alla prossima UEFA Champions League e, pertanto, il tecnico Simone Inzaghi limiterà le rotazioni rispetto alle ultime partite.

La squadra nerazzurra ha bisogno di un solo punto per assicurarsi la presenza nella prestigiosa competizione europea. In porta, è previsto il ritorno di André Onana come titolare, anche se non è da escludere un’ultima apparizione per Samir Handanovic a San Siro.

Inter Atalanta probabili formazioni, chi giocherà?

Nella linea difensiva, probabilmente ci sarà un turno di riposo per Matteo Darmian, mentre uno tra Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi potrebbe essere schierato, con il ritorno di Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio. Denzel Dumfries occuperà il lato destro, mentre Robin Gosens prenderà il posto di Federico Dimarco sulla sinistra.

A centrocampo, le scelte sono quasi obbligate a causa delle assenze di Henrikh Mkhitaryan (che punta la panchina contro il Torino) e di Roberto Gagliardini, squalificato. Marcelo Brozovic giocherà come regista con Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu ai suoi lati. In attacco, Romelu Lukaku tornerà titolare, soprattutto considerando l’assenza di Joaquín Correa, e potrebbe riformare la coppia d’attacco con Lautaro Martinez dall’inizio.

Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Hojlund.