Inter, assist di Thuram a Lautaro anche in aeroporto

di Redazione, pubblicato il: 17/01/2024

(Inter) L’Inter è in Arabia per difendere la Supercoppa, venerdì prossimo il match con la Lazio per cercare la finale con la vincente di Napoli Fiorentina. Clima disteso alla partenza con un fuori programma simpatico.

I giocatori scendono dal pulmann che li ha portati all’aeroporto, Thuram è tra gli ultimi quando esce trafelato l’autista con una valigia in mano. Lautaro si era dimenticato il trolley, il francese ha inforcato anche quello del compagno e lo ha portato in aeroporto. L’ennesimo assist per il compagno…