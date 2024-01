Inter, arriva un attaccante a gennaio? L’osservatore nerazzurro confessa tutto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/01/2024

Inter, arriverà un attaccante a gennaio? In casa nerazzurra c’è tanta euforia dopo la grandissima vittoria ottenuta in casa di una squadra complicatissima come il Monza. Gli uomini di Inzaghi hanno fin da subito messo in chiaro le cose e adesso si concentreranno sulle – si spera – due partite di Supercoppa Italiana, a cominciare da quella della prossima settimana contro la Lazio.

Intanto, in viale della Liberazione, si valutano le opportunità sul mercato. I nerazzurri, infatti, stando a quello che dicono i media, potrebbero optare per una punta verso la fine del mercato per rinforzare il reparto avanzato. Proprio di questo, intervistato in esclusiva da TMW, ha parlato l’ex difensore nerazzurro, Fabio Galante, che ha messo in chiaro la situazione, facendo parte del comparto scouting della società nerazzurra. Vedremo se le sue parole saranno, poi, confermate dai fatti in questi ultimi giorni di calciomercato.

Ecco le parole di Galante: “Rinforzo in attacco a gennaio? Numericamente l’Inter non ha bisogno davanti, chiaro che appena mancano Thuram e Lautaro… Diciamo che Sanchez e Arnautovic fanno fatica. Ma hanno qualità e sono due grandi giocatori, sono nell’ambiente interista e so che sono sul pezzo e si allenano bene, penso nel girone di ritorno vedremo cosa sanno fare davvero”.