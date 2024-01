Inter, Arna e Sanchez che delusione! Marotta e Ausilio pensano al mercato?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/01/2024

Inter, Arnautovic e Sanchez le due delusioni della stagione nerazzurra. La vittoria contro il Verona, ha consentito alla squadra nerazzurra di mantenere le distanze dalla Juventus inseguitrice. Non sono mancate le polemiche che hanno raggiunto il limite dell’assurdo, ma è importante anche e soprattutto analizzare quanto accaduto in campo. Infatti, la squadra di Inzaghi sembra aver raggiunto una fase calante nella stagione in termini di condizione fisica.

Tanti elementi della rosa non stanno rendendo come ad inizio stagione, ma a preoccupare sono soprattutto due. Si tratta di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic. I due attaccanti nerazzurri, come riportato da parte di SportMediaset, non hanno ancora fatto vedere il loro valore da quando sono ritornati all’Inter. Entrambi, messi insieme, hanno segnato la miseria di una sola rete in campionato – quella dell’austriaco contro il Genoa.

Non solo, ma soprattutto Arnautovic – visto che Sanchez è spesso non pervenuto – sembra soffrire particolarmente l’ambiente di San Siro. Insomma, entrambi i giocatori devono sicuramente incidere di più. D’altro canto, per la dirigenza, non deve essere immaginabile arrivare con un attacco in queste condizioni fino alla fine della stagione. Per questo, da qui al termine di gennaio, non è escluso che la dirigenza nerazzurra possa ricorrere ancora al mercato, dopo l’arrivo di Tajon Buchanan.