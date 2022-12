Inter, annunciato il nuovo sponsor manica: accordo per i prossimi due anni

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/12/2022

Inter, annunciato il nuovo sponsor di manica. Proprio qualche istante fa, attraverso i propri canali social ufficiali, la società nerazzurra ha annunciato ufficialmente il nuovo sponsor che verrà posizionato sulle maniche delle maglie della squadra. Si tratta del marchio E-Bay, che accompagnerà le maglie del club per i prossimi due anni.

Lo scorso ottobre, il marchio, era stato annunciato come Official Marketplace del club per la stagione 2022/2023 con un accordo da 1,5 milioni di euro. Adesso, ci sarà il lancio dell’accordo. Dunque, in attesa di cosa accadrà con il main sponsor e di capire come evolverà il rapporto con DigitalBits, un nuovo importante accordo è stato siglato dalla società.