Inter, ancora difficoltà per un titolarissimo

di Redazione, pubblicato il: 03/01/2024

(Inter) Le ultime prestazioni di Hakan Calhanoglu non sono state brillantissime. Il turco appare affaticato e non lucido ed incisivo come nelle migliori giornate. Ieri per lui un problema in più, qualche linea di febbre arrivata al termine dell’allenamento svolto comunque tutto in gruppo. Le indiscrezioni parlano di nessuna preoccupazione in vista del match con il Verona di sabato prossimo. Le condizioni del regista verranno comunque monitorate nelle prossime ore per capire se il suo recupero potrà essere completo.