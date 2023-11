Inter, ancora apprensione dalle nazionali, brutto colpo per Arnautovic

di Redazione, pubblicato il: 17/11/2023

(Inter) Dopo Bastoni e Calhanoglu un altro motivo di apprensione arriva dalle nazionali. Nel match vinto dall’Austria per 2 a 0 in Estonia Marko Arnautovic è entrato in campo all’inizio della ripresa. La punta nerazzurra è tornata a calcare i campi da gioco solo la settimana scorsa dopo il guaio muscolare patito ad Empoli a fine settembre. A 4 minuti dalla fine un contrasto durissimo, Arnautovic resta a terra per più di due minuti prima di riprendere il suo posto e concludere il match. Tanta paura dunque per Inzaghi e per i tifosi nerazzurri in vista del derby d’Italia contro la Juventus del prossimo 26 novembre.