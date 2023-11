Inter, a Torino un nerazzurro sarà protagonista assoluto

di Redazione, pubblicato il: 24/11/2023

(Inter) La Gazzetta dello Sport pubblica una lunga intervista con Andrea Stramaccioni sul big match di domenica con la Juventus. L’ex tecnico nerazzurro si è soffermato sulla importanza che avrà un giocatore dell’Inter, Francesco Acerbi, che sarà decisivo in entrambe le fasi della partita.

“Chiesa è in grande forma, ma da attaccante centrale è secondo me meno devastante che da esterno offensivo e in più ritengo che Acerbi abbia raggiunto un livello di maturità tattica elevatissima: difficile vederlo in difficoltà nelle letture e infine ricordiamoci che chi gioca dalla sua parte dovrà preoccuparsi anche della sua qualità nell’impostare il gioco. Se partisse nel centro sinistra insieme a Calhanoglu sarebbe il secondo playmaker nerazzurro”.