Inter, a Torino l’arbitro non si divertirà, ecco perchè

di Redazione, pubblicato il: 23/11/2023

(Inter) Sarà il sig.Guida ad arbitrare il big match di domenica tra Juventus e Inter. Sulla designazione è intervenuto l’ex arbitro Calvarese intervistato da Tuttosport.

“Non è certo una partita che ti godi. Per esempio, Guida, che arbitrerà domenica, ha l’abitudine di chiudere la riunione prepartita con gli altri arbitri dicendo: “Ragazzi, mi raccomando, divertiamoci”. Ecco, io non sono d’accordo in generale, perché non mi sono mai divertito, è stato sempre un lavoro da affrontare con la massima concentrazione, mi sono divertito dopo se andava bene la partita. Ma Juventus-Inter non è certo una partita da… divertirsi. È la più difficile? Credo di sì, per vari motivi. Un problema mediatico: è un evento planetario, numeri incredibili. Quasi un miliardo di potenziali telespettatori. E poi per motivi di tifo, perché un terzo d’Italia tifa Juve e gli altri due terzi, al di là della loro squadra del cuore, sono tendenzialmente antijuventini.”