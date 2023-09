Inter, a San Sebastian con due esordienti? Inzaghi fa il misterioso

di Redazione, pubblicato il: 20/09/2023

(Inter) La conferenza stampa in vista di Real Sociedad Inter è stata incentrata sulle assenze in casa nerazzurra e sulla formazione che mister Inzaghi manderà in campo stasera. Asllani è il sostituto naturale di Calhanoglu ai box per un acciacco muscolare. Oltre a questo sembrano possibili due esordi, i due colpi di mercato più importanti dell’ultimo mercato, Pavard e Frattesi.

“Se è il momento di Frattesi e Pavard? Non lo sanno ancora i miei giocatori, non mi sembrerebbe corretto dirlo adesso. Stamattina si sono allenati tutti bene, io una formazione in mente ce l’ho. Ci sarà qualche cambiamento però per correttezza è giusto che i primi a saperlo siano i giocatori”.