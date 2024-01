Inter, a Monza preparano una accoglienza speciale

di Redazione, pubblicato il: 13/01/2024

(Inter) L’Inter scende in campo stasera all’U-Power Stadium di Monza per proseguire la corsa in testa alla classifica. Un vero e proprio derby lombardo, carico di motivazioni particolari. la prima riguarda i tanti ex in campo, Gagliardini, D’Ambrosio e Carboni da una parte, Carlos Augusto dall’altra.

In secondo luogo il pubblico brianzolo sta preparando una accoglienza caldissima per la sua squadra. Lo riferisce Tancredi Palmeri su Sportitalia anticipando che la curva di casa esporrà un gigantesco striscione per celebrare la squadra di Palladino. Niente contro i nerazzurri dunque ma un grande omaggio ai beniamini monzesi che così bene si stanno comportando anche in questa stagione.