Inter, a Lecce sarà rivoluzione?

di Redazione, pubblicato il: 23/02/2024

(Inter) I nerazzurri sono attesi da un’atra settima con il doppio impegno, domenica a Lecce e mercoledì prossimo a San Siro per il recupero del match con l’Atalanta. Tutto dopo la settimana di grande impegno fisico e psicologico per battere l’Atletico Madrid e sperare nei quarti di finale di Champions.

Secondo il Corriere dello Sport Inzaghi sta valutando un ampio turno over per la trasferta in Puglia. Asllani e Frattesi dovrebbero dare un turno di riposo a Barella e Calhanoglu, anche Pavard potrebbe rifiatare in panza con Bisseck al suo posto. mentre Carlos Augusto potrebbe fungere da braccetto al posto di Bastoni. Possibile impiego a partita in corso anche per Buchanan.