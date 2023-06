Inter, a Istanbul anche per affari. Incontro speciale per Marotta

di Diego De Cicco, pubblicato il: 09/06/2023

Inter, la finalissima di Champions League rende Istanbul la capitale del calcio mondiale in questo fine settimana. Nessuno vuole perdersi la partita di domani sera tra Inter e Manchester City, e tutti gli addetti ai lavori si trovano nella capitale turca non solo per godersi lo spettacolo, ma anche per affari.

Inter, la finale è occasione di incontri come quello tra Marotta e Nasser Al-Khelaifi.

Gianluca Di Marzio, ha raccontato di un colloquio tra l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta e il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi. Da quanto riporta Di Marzio si sarebbe trattato di un lungo colloquio, escludendo però che si tratti di operazioni di mercato. Le due società hanno chiuso importanti colpi di mercato come quello che due stagioni fa portò Achraf Hakimi sotto la Tour Eiffel. Sembrava che i rapporti si fossero raffreddati dopo l'accordo tra Milan Skriniar e il PSG dove andrà a giocare nella prossima stagione senza che entri un centesimo nelle casse di Zhang ( qui le parole e le promesse del presidente interista ).

L’Inter è anche impegnata nel riprendersi una posizione centrale nella “politica calcistica” continentale dopo anni di assenza. La campagna europea di quest’anno riporta di fatto i nerazzurri dove la storia e il futuro impongono di essere. In questo contesto è normale che si abbiano colloqui con Al-Khelaifi che attualmente è ancora presidente dell’ECA (Associazione dei Club Europei).