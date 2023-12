Inter, 6 uomini che fanno la differenza

di Redazione, pubblicato il: 18/12/2023

(Inter) Negli studi di Dazn Dario Marcolin ha commentato la vittoria dell’Inter sulla Lazio per 2 a 0.

“Il messaggio che l’Inter lancia alla Serie A è la forza dell’attacco e la solidità difensiva. In questo momento è difficile affrontare la squadra di Simone Inzaghi perchédietro non regala niente. I tre difensori sono alti 1,95, 1,93, 1,90 metri. Siamo ritornati ai difensori di una volta. Diventa dura fare i gol, ma quello che proponi in fase offensiva sono due attaccanti che si sono trovati subito. Non hanno avuto bisogno di tempo e lo dimostra questo fatto. L’Inter è una squadra che attacca con sei uomini. Sono poche le squadre che fanno questo».