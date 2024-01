Inter, 10 flash in attesa di una stella

di Mario Spolverini, pubblicato il: 31/12/2023

Cosa è stato il 2023?

Questo direi:

– San Siro al fischio finale di Turpin nel derby di ritorno di Champions. Chi non c’era non sa cosa si è perso…

– Il gol di Lautaro del 3 a 0 al Milan in Arabia nella finale di Supercoppa, una carezza al pallone

– L’entrata in campo dell’Inter nella finale di Istanbul. Un sogno mancato per poco

– Il gol di Gosens alla Lazio. L’Inter era fuori dai piazzamenti Champions, ho visto gente asciugarsi lacrime miste di rabbia e felicità

– I minuti finali di Porto, sofferenza allo stato puro mentre sugli spalti risuonava per la prima volta “per tutti quei chilometri che ho fatto per te…”

– I primi 10 minuti del derby di andata di Champions, il cortometraggio più bello dell’anno

– Lukaku con il cellulare spento. Se lo avesse acceso oggi non avremmo Thuram

– La telecronaca di Mauro Suma nel derby del 5 a 1. Non ridete, mettetevi nei suoi panni

– I post sui social di quelli che mesi fa fa reclamavano Chivu in panchina e oggi sbavano per Inzaghi

– “Siete delle m***e ma tanto arrivate sesti” (Allegri dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia). Quando si dice il karma…

Buon 2024 amici nerazzurri, stasera dopo il brindisi di mezzanotte guardiamo in cielo, c’è una “stella” che ci aspetta da troppo tempo. E’ ora di raggiungerla…

(Grazie a L’Interologo – di Raffaele Garinella per la splendida immagine)