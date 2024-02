Guardiola i complimenti all’Inter si moltiplicano

di Redazione, pubblicato il: 28/02/2024

(Inter) Pep Guardiola, intervistato prima del match di FA Cup con il Luton, per spiegare che non esistono partite facili è tornato ad elogiare la squadra di Inzaghi.

“Lo scorso anno prima della finale di Champions c’era chi pensava che fossimo fortunati a trovarla e avete visto che partita è venuta fuori. Noi sapevamo che erano forti e adesso lo hanno capito tutti: l’Inter sta volando in Italia e, se non accadrà qualcosa di strano, conquisterà lo scudetto perché vince le gare con tre o quattro gol di scarto. In Champions League ha battuto ha battuto un avversario incredibilmente forte come l’Atletico Madrid. Sono forti”.