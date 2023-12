Genoa-Inter, Inzaghi ne recupera due per domani. E c’è un solo dubbio di formazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/12/2023

Genoa-Inter, Inzaghi recupera due uomini per la partita contro il Grifone. Domani sera, sarà ancora campionato per la squadra nerazzurra che affronterà una delle piacevoli sorprese di questa stagione, ovvero il Genoa dell’ex attaccante del Milan, Alberto Gilardino. Una squadra, il Grifone, che quest’anno, in casa, è stata capace di fermare la Juventus in uno stadio che, ultimamente, per i nerazzurri, non è particolarmente favorevole e in cui ha sempre sofferto.

Servirà la migliore Inter possibile e la migliore squadra in campo. Inzaghi dovrà preparare al meglio ogni dettaglio ed ogni situazione di gioco. Intanto, il tecnico interista, può sorridere in vista del match di domani sera. Infatti, buone notizie arrivano dall’infermeria. Il difensore olandese, Stefan de Vrij, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, ieri si è allenato al coperto, ma oggi farà tutto l’allenamento in gruppo. Ovviamente, non farà parte dell’undici iniziale, ma potrà dare una mano a gara in corso.

Occhio anche a Frattesi, che sembra pienamente recuperato, dopo l’attacco influenzale che lo aveva costretto a non allenarsi. Per quanto riguarda la formazione, anche a causa degli infortuni, dovrebbe essere confermato lo stesso undici titolare visto contro il Lecce. Un solo dubbio per Inzaghi: confermare Bisseck, oppure concedere un’opportunità da titolare a Pavard che tornerebbe in campo dopo l’infortunio al ginocchio.