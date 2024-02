Frattesi-Inter, come sta il centrocampista? C’è una novità sulle sue condizioni

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/02/2024

Frattesi-Inter, novità sulle condizioni del centrocampista. La vittoria contro la Juventus ha regalato parecchio entusiasmo nell’ambiente nerazzurro. La squadra di Simone Inzaghi è riuscita ad allungare sulla squadra di Allegri, e adesso si appresta ad affrontare un altro grande ostacolo come la Roma del grande ex dal dente avvelenato, Romelu Lukaku.

Il centravanti belga è voglioso di riscatto dopo la partita d’andata in cui è stato fischiato dall’inizio alla fine da parte di tutto lo stadio. Per questo servirà la massima attenzione ad ogni dettaglio, non solo a lui, ma anche a tutta la squadra giallorossa che con la nuova guida targata De Rossi ha trovato nuova linfa riuscendo a vincere tre partite su tre.

Intanto, proprio dalla partita contro la Juventus, i nerazzurri hanno dovuto registrare l’infortunio di Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro ha riportato un affaticamento muscolare e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno. Le sensazioni, sembravano dare per certo una sua assenza sia contro la Roma che contro la Salernitana, per tornare in Champions per la sfida all’Atletico Madrid.

Ma, come riportato dalla redazione di Sky Sport, ci sono novità sulle sue condizioni. Infatti, Frattesi, sta meglio rispetto a quanto si era pronosticato e addirittura è immaginabile un suo rientro già contro la Salernitana. Vedremo se non ci saranno ricadute, ma recuperare Frattesi, visti i tanti impegni, sarebbe una cosa molto utile alla causa.