Formazioni Inter Udinese, Inzaghi verso la scelta di un trio inedito

di Simone Salines, pubblicato il: 09/12/2023

FORMAZIONI INTER UDINESE – Dalla redazione di Sky Sport si apprendono gli ultimi rumors sul possibile undici nerazzurro.

Mentre la Juventus vince in casa ai danni del Napoli di Walter Mazzarri, l’Inter punta a tornare quanto prima in vetta alla classifica. Con il successo interno dei bianconeri di ieri infatti, i nerazzurri si trovano al momento al secondo posto in classifica ad una sola lunghezza di distanza. Pertanto, ottenere il massimo risultato contro l’Udinese diventa di vitale importanza. Per riuscirci, il tecnico di Piacenza è alle prese con gli ultimi dubbi legati alla formazione titolare da schierare.

Formazioni Inter Udinese, difesa atipica in arrivo

Se da un lato gli infortuni nel reparto arretrato non aiutano Inzaghi, al contempo l’ex tecnico della Lazio ha già le idee chiare su chi schierare per rimpiazzare chi è fermo ai box. Nell’ultimo match al Maradona contro il Napoli Denzel Dumfries e Stefan De Vrij sono usciti dal campo malconci per via di alcuni problemi fisici che li terranno fuori dal campo per una ventina di giorni.

Per questo motivo, Inzaghi scenderà in campo tra le mura amiche con il solito Sommer tra i pali che sarà difeso dal trio composto da Bisseck, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce ci saranno Darmian e Dimarco con Calhanoglu in cabina di regia e Barella e Mkhitaryan in veste di mezze ali. In avanti, riecco il tandem formato da Lautaro Martinez e Thuram.