Fiorentina-Inter 1-2: I NERAZZURRI VINCONO LA COPPA ITALIA! Rivivi il match con noi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/05/2023

95′ – Finisce qui. L’INTER VINCE LA COPPA ITALIA FRECCIAROSSA!

90′ – Cinque minuti di recupero

86′ – Occasione Fiorentina! Nico Gonzalez salta Handanovic con il cross. Cabral a porta vuota è anticipato da Darmian

83′ – Entrano Gagliardini e Correa per Calhanoglu e Lautaro

81′ – Occasione Fiorentina! Dodò mette in mezzo, Jovic vola e prova a piazzare di testa, ma la palla sfiora il palo

79′ – Occasione Fiorentina! Bonaventura serve Jovic che sistema palla, ma Handanovic si supera

78′ – Occasione Inter! Dodò perde palla, Lautaro serve Barella che calcia alto

76′ – Occasione Inter! Lukaku salta Ranieri e la mette in mezzo, Gosens in spaccata manda alto

74′ – Occasione Fiorentina! Biraghi carica il sinistro dalla distanza, palla che si abbassa all’improvviso e va alta di poco

73′ – Occasione Fiorentina! Nico Gonzalez pescato con una certa libertà al limite, calcia di destro. Handanovic manda in angolo

69′ – Dentro Jovic e Ranieri per Martinez Quarta e Amrabat

67′ – Esce Dimarco per Gosens

66′ – Occasione Inter! Lukaku ci prova dalla distanza, ma Terracciano c’è

59′ – Escono Ikonè e Castrovilli per Mandragora e Sottil

57′ – Escono Dzeko e Bastoni per de Vrij e Lukaku

56′ – Occasione Fiorentina! Biraghi crossa per Cabral il cui colpo di testa arriva debole tra le braccia di Handanovic

54′ – Ammonito Martinez Quarta per fallo su Dzeko

52′ – Ammonito Bastoni per fallo su Nico Gonzalez

45′ – Comincia la ripresa

Partita dai due volti, quella nerazzurra. La squadra di Simone Inzaghi gioca i primi 25 minuti in maniera pessima. E proprio da uno svarione difensivo, nasce il gol di Nico Gonzalez al secondo minuto. Poi, il centrocampo nerazzurro riprende le chiavi del gioco e permette a Lautaro di segnare la doppietta per il sorpasso. Nel secondo tempo ci vorrà maggior attenzione in fase di impostazione, visto il pressing alto della Fiorentina, cercando di concretizzare le eventuali occasioni.

46′ – Finisce il primo tempo

45′ – Un minuto di recupero

36′ – Lautaroooo! Barella mette in mezzo per il Toro che in acrobazia batte per la seconda volta Terracciano

28′ – Lautarooooo! Brozovic imbuca per il Toro che calcia e batte Terracciano. Ristabilita la parità

23′ – Occasione Inter! Cos’ha sbagliato Dzeko! Lautaro lavora bene il pallone, serve il bosniaco che solo davanti a Terracciano spara altissimo

17′ – Occasione Fiorentina! Dumfries fa un errore clamoroso e serve Bonaventura. L’ex Milan cede palla a Nico Gonzalez che calcia alto

11′ – Occasione Fiorentina! Dodò mette in mezzo, Bonaventura da palla dietro ad Amrabat che da fuori calcia fuori di poco con un Handanovic in ritardo

6′ – Occasione Inter! Dumfries crossa in mezzo, Dzeko di piatto, ma la palla è deviata in angolo

2′ – Gol Fiorentina! Cross di Ikonè sul secondo pale e Nico Gonzalez batte subito Handanovic

1′ – Inizia la partita all’Olimpico

Fiorentina-Inter, ancora pochi minuti prima dell’inizio della partita. La squadra nerazzurra, questa sera, si gioca il secondo trofeo della stagione. Dopo aver portato a casa la Supercoppa contro il Milan, la squadra di Inzaghi se la vedrà contro un’avversaria ostica come la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La squadra Viola, già l’anno scorso, ma soprattutto in questa stagione, sono usciti dagli scontri in campionato contro l’Inter con tre punti da San Siro e con una sconfitta all’ultimo secondo. Ecco perchè lo stesso Inzaghi dovrà necessariamente preparare alla perfezione la gara.

Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Barak; Nico Gonzalez, Arthur Cabral, Ikonè.

All. Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.