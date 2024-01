Fiorentina-Inter, Inzaghi con un dubbio di formazione e con un pericolo numero uno

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/01/2024

Fiorentina-Inter, Inzaghi con un dubbio e con il timore di un pericolo. Domani sera il big match di giornata sarà sicuramente la partita tra la squadra nerazzurra e quella Viola di Vincenzo Italiano. I toscani, contro i nerazzurri, spesso e volentieri creano difficoltà grandissime e questo fa della sfida un ostacolo molto elevato nella lotta scudetto.

Non solo, ma i nerazzurri dovranno dimenticare in fretta la goleada della partita d’andata, perchè questa volta i pericolo saranno diversi e maggiori. Servirà la migliore Inter possibile e la massima cura dei dettagli, oltre alla scelta degli uomini migliori. A tal proposito, Inzaghi, ha quasi definito tutte le scelte di formazione, tranne per un dubbio.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, in porta ci dovrebbe essere Sommer, con de Vrij, Acerbi e Pavard a comporre il terzetto difensivo. In mezzo, Dimarco, Mkhitaryan, Asllani e Frattesi dovrebbero avere in loro compagnia uno tra Dumfries e Darmian, con quest’ultimo che al momento sembra in vantaggio sull’olandese. La coppia offensiva, dovrebbe essere composta da Thuram e Lautaro.

Intanto, Inzaghi, sta studiano al meglio le mosse tattiche della squadra di Italiano e c’è un uomo su cui concentrarsi particolarmente. Si tratta di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista, infatti, spesso e volentieri ha messo il proprio cartellino a segno contro i nerazzurri e la sua capacità di scomparire e apparire d’improvviso tra le linee preoccupa molto il tecnico nerazzurro. Insomma, una sfida complicatissima, anche per le assenze di Calhanoglu e Barella, a cui prestare la massima attenzione.