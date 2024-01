Fiorentina Inter formazioni, Inzaghi obbligato a cambiare “look”

di Simone Salines, pubblicato il: 28/01/2024

FIORENTINA INTER FORMAZIONI – La redazione di Sky Sport ha reso noti i possibili undici titolari delle due compagini.

E’ una sfida che è destinata a regalare spettacolo quella che andrà in scena questa sera allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La squadra di Vincenzo Italiano ospiterà i freschi vincitori della Supercoppa Italiana che, a prescindere dalle defezioni, parte ugualmente leggermente favorita.

Per cercare di ottenere il miglior risultato possibile tra le mura amiche, il tecnico gigliato con ogni probabilità opterà per un 4-2-3-1 con Terracciano tra i pali e con il quartetto difensivo composto da Faraoni, Milenkovic, Martinez-Quarta e Parisi. In mediana ci saranno Arthur e Duncan, con l’unica punta Beltràn che sarà assistita dal trio Nico Gonzalez-Bonaventura-Ikone.

Fiorentina Inter formazioni, Inzaghi orfano di due fedelissimi

A prescindere dai passi falsi di Juventus e Milan rispettivamente contro Empoli e Bologna, la squadra nerazzurra giungerà in campo a Firenze col preciso intento di disputare la gara al meglio. Il tutto, senza gli squalificato Calhanoglu e Barella. Per questo motivo, Inzaghi si schiererà con il consueto 3-5-2 con Sommer tra i pali e il trio difensivo composto da Pavard, Acerbi e Bastoni (quest’ultimo ristabilito del tutto dalle noie muscolari).

Sulle fasce ci saranno Darmian e Carlos Augusto, con Asllani che avrà il compito di smistare i palloni fiancheggiato da Mkhitaryan e Frattesi. In avanti spazio alla solita coppia formata da Thuram e Lautaro.