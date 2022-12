Croazia-Belgio, flop Lukaku: l’attaccante nerazzurro a sorpresa fuori dal girone del Mondiale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/12/2022

Croazia-Belgio, Lukaku flop e fuori dal Mondiale. Una sfida decisiva per accedere alla fase successiva dei Mondiali che si stanno tenendo in Qatar quella tra la squadra balcana e quella belga. Una partita in cui si sfidavano due nerazzurri come Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Passa la Croazia e, a sorpresa, va fuori dalla competizione il Belgio che, non solo testimonia flop della squadra, ma anche la fine della migliore generazione del calcio del paese.

Romelu Lukaku, è stato protagonista in negativo della partita. L’attaccante nerazzurro è entrato al posto di Dries Mertens all’inizio del secondo tempo e la sua prova non è stato all’altezza. Due occasioni colossali per Big Rom: la prima colpendo il pallone di petto e fallendo una chance a porta libera; la secondo con un tiro di destro all’ultimo minuto della partita che si è stampato sul palo.

Una situazione che ha rammaricato tantissimo Lukaku. Il giocatore, a fine partita, è parso parecchio nervoso, colpendo con un pugno anche una delle panchine. Adesso, il Lukaku, oltre che dal punto di vista fisico, andrà recuperato anche dal punto di vista mentale. Spetterà ad Inzaghi renderlo ancora protagonista.