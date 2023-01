Coppa Italia, Inzaghi sorprende tutti: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 31/01/2023

Coppa Italia, manca sempre meno ai quarti di finale tra Inter e Atalanta. Una partita molto importante per la squadra nerazzurra che vuole provare a portare a casa un altro trofeo nazionale. L’ostacolo è di quello elevatissimo, visto che la squadra di Giampiero Gasperini sta vivendo un momento magico in termini di risultati e prestazioni dominanti, risultando essere la squadra più in forma della Serie A.

I due allenatori hanno fatto le loro scelte ufficiali, con Simone Inzaghi che sorprende tutti inserendo Romelu Lukaku in avanti al posto di Dzeko. Di seguito, ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro.

Allenatore: Simone Inzaghi.