Live, Inter-Atalanta 1-0: doppio cambio per Gasperini

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 31/01/2023

66′ – Entrano Ederson e Muriel per Boga e Hateboer

63′ – Occasione Atalanta! Schema della Dea su punizione con Boga che di sinistro accarezza la rete

57′ – Daaaaarmiiiaaaan! Il difensore servito calcia di sinistro e batte Musso

54′ – Entrano Lookman e Hojlund per Zapata e Pasalic

45′ – Inizia il secondo tempo

Una buona Inter che gioca bene e con buona intensità. Sono più le occasioni potenziali che quelle reali per la squadra nerazzurra, che può recriminare per il palo colpito da Calhanoglu. Nel secondo tempo ci vorrà più cattiveria, sperando che Lukaku riesca ad entrare più in partita.

46′ – Finisce qui il primo tempo

45′ – Un minuto di recupero

44′ – Occasione Atalanta! Maehle la mette in mezzo per Zapata che tutto solo, di testa, non prende la porta

42′ – Occasione Inter! Bel fraseggio nerazzurro, Lukaku fa da boa per Gosens il cui tiro va alto di poco

40′ – Occasione Inter! Mkhitaryan recupera e serve Calhanoglu che calcia di sinistro e colpisce un palo clamoroso

37′ – Calhanoglu raccoglie una respinta e prova da fuori: palla alta

31′ – Ammonito Gosens

20′ – Acerbi crossa in mezzo, Lukaku non arriva e Barella calcia con il sinistro. Musso c’è

16′ – Gosens la mette in mezzo, Lautaro prova al volo, ma la palla finisce ampiamente a lato

5′ – Angolo di Koopmeiners, Zapata di testa va debole a lato

1′ – Rotola il pallone a San Siro

Inter-Atalanta, manca poco all’inizio della partita. Stasera, allo stadio San Siro, si gioca i quarti di finale di Coppa Italia tra la squadra di Simone Inzaghi e quella dell’ex, dal dente avvelenato, Giampiero Gasperini. Una sfida tra due squadre che vivono stati di forma differente. I milanesi sono alla continua ricerca di una continuità avuta poco in questa stagione; i bergamaschi, invece, cercano di seguire la scia che hanno instaurato dimostrando di essere la squadra italiana più in forma di tutte.

Di seguito, le decisioni definitive dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Boga; Zapata.

All. Giampiero Gasperini.