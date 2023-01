Inter-Atalanta, Inzaghi potrebbe rilanciare un top. Lui ci spera

di Diego De Cicco, pubblicato il: 31/01/2023

Inter-Atalanta potrebbe diventare la partita di Romelu Lukaku.

Sky Sport riporta la notizia che Simone Inzaghi starebbe seriamente pensando di lanciare il bomber belga in campo dal primo minuto. L’attaccante nerazzurro non parte titolare dalla sfida contro il Napoli in campionato. Match in cui ha giocato per 65 minuti, prima di esser sostituito. Inzaghi nei giorni scorsi ha sottolineato come il giocatore stia crescendo di intensità durante gli allenamenti anche se nelle ultime due partite è entrato solo per giocare l’ultimo quarto d’ora dei match. Spezzoni di gara, sia quello contro l’Empoli in casa sia quello di Cremona, in cui Lukaku non è sembrato particolarmente brillante. Inter-Atalanta, Inzaghi pensa a Lukaku dal primo minuto. Per lui solo 2 gol in stagione, di fatto la stagione del rientro in nerazzurro non è mai iniziata.

Ora potrebbe arrivare la sua occasione. Si tratta di una partita importante da dentro o fuori nella competizione nella quale il tecnico nerazzurro, ma anche dirigenza e tifosi, tiene ad andare fino in fondo. Dopotutto l’Inter è campione in carica del trofeo dopo aver sollevato la coppa la scorsa stagione. Inoltre, vincere la Coppa Italia sarebbe l’unico modo per poter difendere anche la Supercoppa Italiana appena conquistata, perché immaginare un crollo verticale del Napoli in campionato sembra davvero fantacalcio. La partita contro l’Atalanta di Gasperini di questa sera diventa dunque un match fondamentale per la stagione stessa.