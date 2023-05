Coppa Italia, in porta ci sarà il “the last dance” di Handanovic… o forse no?

di Diego De Cicco, pubblicato il: 23/05/2023

Coppa Italia, domani contro la Fiorentina all’Olimpico di Roma l’Inter punta alla suo nono successo nella competizione.

Come riporta La Gazzetta dello Sport in porta dovrebbe tornare il numero 1 dei nerazzurri Samir Handanovic. Il Capitano sloveno finora ha alzato 4 trofei con la fascia al braccio e vorrebbe farlo ancora.

Quest’anno il giocatore aveva iniziato come titolare dell’unitici di Inzaghi. Prestazioni non particolarmente esaltanti e lo scalpitante Onana lo hanno relegato a riserva. Lui non ha comunque fatto una piega e conscio della situazione si è adattato al nuovo ruolo. Non solo di gregario ma anche di uomo spogliatoio. Non sempre il capitano di una squadra accetta senza colpo ferire di essere “degradato” a riserva, ma lui se ne è fatto una ragione e come sua prassi non ha battuto ciglio. La cavalcata dell’Inter in Coppa Italia e Champions League gli ha permesso di scendere in campo in campionato in alcune partite in cui si è dimostrato all’altezza non abbandonando di fatto mai il feeling con il prato verde. Coppa Italia, contro la viola ci sarà Handanovic che vorrebbe alzare il suo quinto trofeo in nerazzurro. Voci sul possibile rinnovo.

Domani Inzaghi vorrebbe concedergli quello che per molto sarà il suo “the last dance”, per il giocatore che a 39 anni è il portiere con più presenze in maglia nerazzurra dopo le 10 stagioni passate a Milano. Ma le novità non sarebbero finite qui. Lo sloveno, come tutti sanno, andrà in scadenza a giugno e la rosea parla della possibilità di una permanenza all’Inter. Le casse dei nerazzurri hanno avuto una boccata d’ossigeno dai ricavi delle coppe e si profilerebbe la proposta di rinnovo per un anno a 1,5 milioni di euro, un milione in meno rispetto al salario attuale.

La finale di domani sarà un ulteriore banco di prova per capire se davvero si potrà ancora contare su lui un’altra stagione.